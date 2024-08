(Multimédia) Les CDC Afrique mettent en garde contre l’augmentation du nombre de cas de Mpox, un taux de mortalité élevé et des diagnostics limités - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique (Multimédia) Les CDC Afrique mettent en garde contre l’augmentation du nombre de cas de Mpox, un taux de mortalité élevé et des diagnostics limités Publié le lundi 26 aout 2024 | french

© RFI par DR

John Nkengasong, directeur du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique)

Tweet

Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) ont mis en garde contre le nombre élevé de cas de Mpox, les capacités de diagnostic limitées et le taux de létalité élevé de la maladie, qui sont quelques-uns des défis urgents qui entravent les efforts de réponse du continent à cette maladie, alors que le nombre de cas augmente dans toute l’Afrique.



Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) ont mis en garde contre le nombre élevé de cas de Mpox, les capacités de diagnostic limitées et le taux de létalité élevé de la maladie, qui sont quelques-uns des défis urgents qui entravent les efforts de réponse du continent à cette maladie, alors que le nombre de cas augmente dans toute l’Afrique.



Le directeur général des CDC Afrique, Jean Kaseya, dans une mise à jour sur l’épidémie dans plusieurs pays d’Afrique publiée vendredi, a déclaré que les défis sont également liés à la propagation rapide de la maladie dans de nouveaux pays et aux tentatives disparates de lutte contre la Mpox, alors qu’il est plus que nécessaire d’améliorer la coordination des efforts.



Les données des CDC Afrique montrent que depuis le début de l’année 2024 jusqu’au 23 août, un total de 21.466 cas potentiels de Mpox, anciennement appelée "variole du singe", et 591 décès ont été signalés dans 13 pays membres de l’Union africaine (UA).



Les 13 membres de l’UA qui ont signalé des cas de Mpox à ce jour sont le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo (RDC), le Gabon, le Liberia, le Kenya, le Nigeria, le Rwanda, l’Afrique du Sud et l’Ouganda.



"Les cas et les décès observés ne sont que la partie émergée de l’iceberg, étant donné que la Mpox est le plus souvent une affection bénigne et que la surveillance, les tests, la recherche des contacts et la notification sont limités", a indiqué M. Kaseya dans une lettre de mise à jour adressée aux ministres africains de la Santé concernant l’épidémie en cours en Afrique.



Il a également mis en garde contre le taux élevé de létalité de la Mpox, qui se situe généralement entre 3% et 4%, et a ajouté que le lien entre la maladie et le VIH était particulièrement préoccupant pour l’Afrique.



Selon M. Kaseya, plusieurs pays africains jusqu’alors épargnés ont récemment signalé leurs premiers cas importés de Mpox, et il existe un risque élevé que le virus se propage au-delà de l’Afrique.



"Au moment même où j’écris cette lettre, le Gabon a confirmé son premier cas, tandis que la Sierra Leone et le Malawi sont en train de tester leurs cas suspects", a-t-il précisé.



Il a également rappelé que le fait qu’un test de laboratoire soit négatif ne signifie pas qu’il n’y a pas d’épidémie.



Le 13 août, les CDC Afrique ont affirmé que l’épidémie de Mpox en cours en Afrique était une urgence de santé publique de portée continentale, citant "le danger clair et présent que l’assaut de la Mpox pose au continent".



Un jour après la déclaration d’urgence de santé publique de portée continentale (PHECS) par les CDC Afrique, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également signalé que la Mpox était une urgence de santé publique de portée internationale, activant son niveau d’alerte mondial le plus élevé pour cette maladie pour la deuxième fois en deux ans, tandis qu’un nombre croissant de cas d’un nouveau variant plus mortel ont été signalés à travers et en dehors de l’Afrique.



M. Kaseya a confirmé que l’agence de santé spécialisée de l’UA, en déclarant l’urgence de santé publique de portée continentale, a consulté "les meilleurs épidémiologistes et experts de laboratoire africains" ainsi que des experts internationaux et des organismes appropriés, y compris le CDC chinois, le CDC américain, le CDC européen et l’OMS.



"La conclusion est qu’il n’est pas conseillé de se fier uniquement aux résultats des tests de laboratoire pour diagnostiquer la Mpox. Nous avons besoin d’une approche holistique qui intègre les tests de laboratoire à l’évaluation clinique et aux données épidémiologiques qui sont essentielles pour diagnostiquer et prendre en charge la variole avec précision. Le diagnostic et la prise en charge de la Mpox doivent faire l’objet d’une approche globale", a-t-il noté.



En début de semaine, les CDC d’Afrique ont annoncé que la vaccination contre la Mpox pourrait commencer "dans les prochains jours" en raison de l’augmentation du nombre de cas sur le continent.



Le chef des CDC Afrique a assuré qu’en travaillant en étroite collaboration avec les pays africains, l’OMS et divers partenaires, ainsi qu’en tirant parti des capacités de l’UA en matière de politique, d’orientation et de sensibilisation pour faire face à l’épidémie, l’agence soutenait les pays africains dans leurs activités de préparation et de réponse.



Il a également précisé que son organisation déploie environ 200 épidémiologistes et logisticiens dans tous les pays africains touchés par la Mpox. Cela s’inscrit dans le contexte du déploiement de 24 experts pour soutenir la réponse en RDC et dans d’autres pays les plus touchés.



Notant qu’une stratégie continentale de lutte contre la Mpox a été élaborée pour mobiliser les ressources et coordonner la réponse à l’épidémie, M. Kaseya a souligné qu’une équipe de gestion des incidents a été mise en place sous la direction des CDC Afrique.