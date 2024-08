SENEGAL-MONDE-RELIGION / Lieux saints de la chrétienté : 350 pèlerins sénégalais ont quitté Dakar, samedi - adakar.com

SENEGAL-MONDE-RELIGION / Lieux saints de la chrétienté : 350 pèlerins sénégalais ont quitté Dakar, samedi
Publié le lundi 26 aout 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Trois cent cinquante pèlerins sénégalais ont quitté Dakar, samedi, pour le pèlerinage annuel aux lieux saints de la chrétienté, prévu du 24 août au 15 septembre.



Le thème spirituel de cette édition, ‘’Pèlerins de la paix’’, est une référence au verset biblique Jean 14 :27 : ‘’Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix’’, avait précisé le président du Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques du Sénégal (CINPEC), Monseigneur Paul Abel Mamba, lors d’une conférence de presse, vendredi.



‘’Ce thème est en lien avec les turbulences qu’a vécues le Sénégal en mars 2024 et avec ce que traverse Israël et la Palestine, mais aussi les autres pays dans le monde, dans le Sahel, au Soudan, en Russie et en Ukraine’’, avait-il souligné.

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye a assisté au départ des pèlerins à l’Aéroport international Blaise-Diagne de Diass.



Accompagné des ministres de l’Intérieur et de la Sécurité publique, général Jean Baptiste Tine, de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy, Malick Ndiaye a exprimé son “immense joie” et sa “profonde fierté” de participer à cette cérémonie solennelle de départ des “pèlerins de la Paix”.



Selon lui, ‘’ce pèlerinage est non seulement un acte de dévotion personnelle, mais il représente aussi un symbole fort de la quête de paix, d’amour et de réconciliation qui guide votre foi”.



A l’étape de Rome, les 350 pèlerins, répartis en sept groupes de 50 personnes rencontreront le Pape François et célèbreront dans les quatre basiliques majeures de la ville italienne. ‘’Ils se rendront ensuite à Jérusalem et Nazareth (Terre sainte), à Bethleem (Palestine), à Lourdes (France), à Saint Jacques de Compostelle (Espagne) et enfin à Fatima (Portugal)’’.



Le ministre des Transports terrestres et aériens a soutenu que les différentes étapes de ce pèlerinage, Rome, Israël, Palestine, Lourdes, Espagne et Portugal, “sont autant de phares de foi et de paix que de témoins de l’histoire du christianisme”. Il a exhorté les pèlerins à être les porte-étendards des valeurs de la nation sénégalaise que sont “la tolérance”, “le respect mutuel” et “la solidarité”.



Il a loué “la cohabitation pacifique entre les différentes communautés religieuses” du pays. ‘’Cette belle harmonie entre chrétiens et musulmans est un trésor que nous devons préserver et cultiver”, a-t-il ajouté.



Le Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques du Sénégal (CINPEC) a assuré que ‘’toutes les dispositions’’ ont été prises pour ‘’un bon déroulement’’ du pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté.