La Gambie et le Sénégal ont mené ensemble leur première patrouille à la frontière - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie La Gambie et le Sénégal ont mené ensemble leur première patrouille à la frontière Publié le dimanche 25 aout 2024 | RFI

© aDakar.com par Aly O.

Embargo de la CEDEAO : l’Union des Chauffeurs Routiers de l’Afrique de l’Ouest plaide pour une suspension des sanctions et l’ouverture pour 3 jours des frontières

Tweet

Des soldats gambiens et sénégalais ont mené une patrouille militaire dans des zones frontalières pour la première fois, du 22 au 24 août. L'objectif ? Lutter contre les trafics et le banditisme, mais aussi soigner des habitants de zones reculées.



Avec notre correspondant à Dakar, Lavina Gwendal



Pendant trois jours, des soldats de la zone militaire numéro 3 du Sénégal et du deuxième bataillon d’infanterie gambien ont patrouillé côte-à-côte dans les zones frontalières. Une grande première.



Ces patrouilles avaient un principal objectif, affiché par les deux pays : lutter contre les menaces qui s’y multiplient, comme le banditisme ou le trafic de drogue et de bois. Aucun bilan de la mission n’a toutefois été communiqué de ce point de vue-là.