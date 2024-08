Voici les 11 pays africains avec la croissance économique la plus forte au monde en 2024 : Niger, Togo, Bénin … - adakar.com

Voici les 11 pays africains avec la croissance économique la plus forte au monde en 2024 : Niger, Togo, Bénin … Publié le dimanche 25 aout 2024

© Autre presse par Dr

Vue de Dakar au Sénégal

Cette année 2024, l’Afrique se distinguera par une forte croissance économique, avec onze de ses pays figurant parmi les vingt nations à la croissance la plus rapide dans le monde, selon le rapport du Groupe de la Banque africaine de développement intitulé « Performances et perspectives macroéconomiques de l’Afrique ».



Le rapport prévoit une croissance moyenne du PIB réel de 3,8 % pour le continent en 2024, avec une projection de 4,2 % pour 2025.



Ces taux de croissance sont supérieurs aux moyennes mondiales, estimées respectivement à 2,9 % et 3,2 %.