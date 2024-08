Grand Magal de Touba : le Général Jean-Baptiste Tine à la tête de la délégation gouvernementale à la cérémonie officielle - adakar.com

Grand Magal de Touba : le Général Jean-Baptiste Tine à la tête de la délégation gouvernementale à la cérémonie officielle Publié le samedi 24 aout 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Cérémonie officielle du Magal de Touba

Touba, le 24 août 2024 - La cérémonie officielle de la 130e édition du Grand Magal de Touba s`est déroulée dans la cité religieuse en présence d`une forte délégation gouvernementale. Tweet

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Jean-Baptiste Tine a conduit la délégation gouvernementale à la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba, ce samedi 24 août 2024.



Au nom du président de la République Bassirou Diomaye Faye et du gouvernement avec à sa tête Ousmane Sonko, le ministre de l'intérieur a porté la parole du gouvernement dans la cité religieuse de Touba.



La cérémonie officielle s'est tenue à la Résidence Cheikhoul Khadim et a rassemblé de hautes autorités religieuses, diplomatiques, civiles et militaires.



Dans sa prise de parole, le Général Tine a transmis les salutations du Chef de l’État au Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, et a exprimé sa reconnaissance pour les prières en faveur de la paix au Sénégal.



Pour sa part, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife Général, a exprimé la gratitude de la communauté mouride au Président de la République et à son gouvernement pour leur soutien constant au Grand Magal. .



La délégation dépêchée à Touba auprès du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké comprenait M. Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget, M. Ibrahima Sy, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, M. Amadou Moustapha Ndieck Sarre, Ministre de la Formation Professionnelle et Porte-parole du Gouvernement, Mme Khady Diene Gaye, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, M. Cheikh Tidiane Dieye, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, M. Mabouba Diagne, Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage et M. Alioune Dione, Ministre de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire.



Par ailleurs les autorités administratives de la région de Diourbel, notamment le gouverneur de la région et les préfets de départements étaient également aux côtés des autorités gouvernementales.



Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a également présenté ses condoléances aux familles des victimes des accidents survenus lors du Magal et a remercié le comité d'organisation pour leur collaboration efficace.



Selon les premiers chiffres donnés par les sapeurs pompiers, plus d'une centaine d'accidents de la route ont été recensés ayant fait plus de 460 victimes dont 11 cas de décès.



La cérémonie officielle du Grand Magal de Touba s'est conclue par un Berndé offert par le Khalife général des Mourides.



Pour cette 130e édition du Grand Magal de Touba, quelque 5 millions d'individus ont fait le déplacement dans la cité religieuse.



Makhtar C.