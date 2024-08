Situation hydrologique du fleuve Sénégal: alerte sur des risques de débordements - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Situation hydrologique du fleuve Sénégal: alerte sur des risques de débordements Publié le samedi 24 aout 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Une pirogue chavire dans le fleuve Falémé

Tweet

Les populations des régions du Nord du Sénégal, riveraines et porteurs d’activités aux abords du fleuve Sénégal, sont invitées à observer une vigilance maximale au passage de l’onde de crue et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d’éventuels dégâts qui seraient liés au débordement du cours d’eau.



L'alerte émane du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement qui informe, dans le cadre du suivi permanent de la situation hydrologique des fleuves Sénégal et Gambie à travers les stations hydrométriques installées, de risques de débordements.



"A ce rythme, la cote d’alerte pourrait être atteinte dans la journée à la station hydrologique de Bakel; ce qui entraînerait des débordements dans la zone, notamment dans la Vallée du fleuve", indique le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.



Selon les données recueillies par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, à la date de ce samedi 24 août 2024, la Falémé et le fleuve Sénégal ont atteint les niveaux suivants : 9,71 mètres hier soir et 9,93 mètres ce matin, à la station hydrologique de Bakel, soit à 7 centimètres de la cote d’alerte qui y est de 10 mètres ; 7,65 mètres hier soir et 7,78 mètres ce matin, à la station hydrologique de Matam, soit à 22 centimètres de la cote d’alerte qui y est de 08 mètres et 9,58 mètres hier soir et 9,73 mètres ce matin, à la station hydrologique de Kidira, soit à 27 centimètres de la cote d’alerte qui y est de 10 mètres.



Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement rassure toutefois quand aux diligences que le gouvernement va prendre pour parer à toute éventualité devant le risque de débordement.



Makhtar C.

Commentaires