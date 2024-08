Distribution d’eau à Touba : Les autorités dévoilent le secret de l’alimentation des quartiers - adakar.com

Distribution d'eau à Touba : Les autorités dévoilent le secret de l'alimentation des quartiers Publié le samedi 24 aout 2024

Les populations restent satisfaites de la distribution d’eau dans certains quartiers. Lors des précédentes rencontres des pèlerins à Touba, le déficit d’eau était le problème de la population. Selon les autorités, l’Office des forages ruraux (OFOR) a déployé des moyens humains et matériels pour une couverture correcte en eau du Magal de Touba 2024.



Mais aussi 5 nouveaux forages à Bagdad, Héliport, Alieu, Touba Darou Khafor et à Fatloul Fatah et de la mobilisation de 135 camions citernes et de plusieurs agents. La Société a aussi mis en place six postes avancés autonomes. La distribution d’eau de cette année dans la Cité religieuse a été saluée par de nombreux pèlerins.