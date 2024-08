Guy Marius Sagna : « Le parlement doit d’abord balayer devant sa porte » - adakar.com

Guy Marius Sagna, activiste

L’honorable député Guy Marius Sagna a lancé une pique aux députés de la CEDEAO. Selon lui, les députés doivent d’abord balayer devant leur propre maison.





« La gestion transparente et le contrôle des crédits des institutions de la CEDEAO, le parlement doit d’abord balayer devant sa porte »



Selon lui, cette gestion : « nécessité d’une élection au suffrage universel direct des députés de la CEDEAO pour avoir un parlement des peuples de la CEDEAO et non un parlement du syndicat des chefs d’État de la CEDEAO », a mentionné Guy Marius Sagna