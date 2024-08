Sénégal: fin du Magal de Touba, endeuillé par plusieurs accidents de la circulation - adakar.com

Sénégal: fin du Magal de Touba, endeuillé par plusieurs accidents de la circulation Publié le samedi 24 aout 2024 | RFI

Transport, commerce, consommation, etc. : Éco du Magal

Au Sénégal, le Magal de Touba a eu lieu ce vendredi 23 août 2024. Dans la cité religieuse, qui est le point de convergence de milliers de fidèles mourides, l'une des plus importantes communautés musulmanes du Sénégal, les difficultés n'ont pas manqué, notamment l'accès à l'eau. Et, comme chaque année, plusieurs accidents de la circulation ont, hélas, endeuillé ce pèlerinage.



Avec notre correspondant au Sénégal, Birahim Touré



Onze morts au total dans plusieurs accidents de la circulation. Le Magal de Touba a encore été endeuillé sur la route. La brigade nationale des sapeurs-pompiers a fait le point en fin de journée.



« Le détachement de la brigade nationale des sapeurs-pompiers était présent dans la ville sainte et ses abords.