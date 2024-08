ZOOM AFRIQUE : L’essor des échanges sino-africains, reflet d’une coopération bilatérale prospère de haut niveau - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique ZOOM AFRIQUE : L’essor des échanges sino-africains, reflet d’une coopération bilatérale prospère de haut niveau Publié le samedi 24 aout 2024 | Xinhua

© aDakar.com par DR

8ème édition du Gala de la jeunesse Chine-Afrique: des représentants de jeunes africains réaffirment leurs engagements à soutenir la coopération Sino-africaine

Tweet

Pendant les vacances d'été, le vol, complet, reliant la ville chinoise de Changsha à la capitale kenyane Nairobi est à nouveau marqué par des conversations animées entre les passagers chinois et africains. Parmi eux, des commerçants africains parlent de leurs expériences et projets florissants avec la Chine. A leurs côtés, des marchands, étudiants, chercheurs et touristes chinois, curieux et ouverts d'esprit, aspirent à la découverte du continent africain.



D'autres liaisons directes entre des métropoles chinoises et diverses villes africaines connaissent une augmentation continue. Cette expansion des connexions aériennes révèle l'intensification des échanges étendus et approfondis sino-africains.



Chaque échange constitue une nouvelle pierre apportée à l'édifice solide de la coopération entre la Chine, le plus grand pays en développement du monde, et l'Afrique, qui abrite le plus grand nombre de pays en développement dans le monde, contribuant ainsi à la construction d'une communauté de destin sino-africaine de haut niveau.



APPROFONDISSEMENT DES LIENS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX



La coopération sino-africaine se manifeste avant tout par les investissements chinois en Afrique, en particulier dans les infrastructures.



Le village camerounais de Ndoumale, autrefois accessible après au moins deux heures de marche sur une piste de terre cahoteuse, bénéficie désormais d'un réseau de routes et de ponts, réalisés par l'entreprise China Harbor Engineering Company Ltd (CHEC), ce qui apporte des avantages significatifs aux habitants locaux.