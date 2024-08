Variole du singe: les dernières informations en date sur l’épidémie - adakar.com

Variole du singe: les dernières informations en date sur l'épidémie Publié le samedi 24 aout 2024

© Autre presse par DR

L'OMS a déclaré que l'UNICEF peut acheter des vaccins contre le mpox avant leur approbation pour les livrer au plus vite vers l'Afrique, relate Reuters.



Un deuxième cas confirmé de variole du singe a été signalé au Kenya, a révélé le ministère de la Santé.

Un premier cas d'infection a été identifié au Gabon, selon les autorités.



L'Éthiopie prend des mesures pour prévenir l'épidémie, a annoncé la ministre de la Santé. Aucun cas n'a été signalé dans ce pays.



Singapour a mis en place des tests sanitaires dans les deux plus grands aéroports du pays pour les voyageurs en provenance des zones à risque.



La Turquie a instauré un contrôle particulier pour les vols en provenance de 11 pays africains, dont la RDC et ses voisins, a fait savoir la Direction générale de la Santé aux frontières.