La Confédération des États du Sahel en route pour se doter de la web TV et d'une stratégie de com Publié le samedi 24 aout 2024

C'est en ce sens qu'un atelier regroupant des experts de la com et du digital a ouvert ses travaux le 22 août à Bamako.



"Objectif, définir les grands axes de la communication de l'AES dans l'optique de répondre aux besoins d'information et de communication, dans un contexte marqué par la guerre informationnelle", a précisé le ministère nigérien de la Communication sur ses réseaux sociaux.



Les participants vont échanger sur les termes de références et le calendrier des actions collectives à entreprendre, ajoute l'instance.