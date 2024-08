Bloc des libéraux et démocrates : « L’essentiel, c’est d’avoir une majorité à l’Assemblée nationale… », Modou Diagne Fada - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Bloc des libéraux et démocrates : « L’essentiel, c’est d’avoir une majorité à l’Assemblée nationale… », Modou Diagne Fada Publié le vendredi 23 aout 2024 | Senego

© Autre presse par DR

Le directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos), Modou Diagne Fada

Tweet

Modou Diagne Fada est revenu sur la création du Bloc des libéraux et démocrates (BLD)-Takku, composé de 40 partis. Il s’agit, entre autre d’une Coalition de libéraux composée de l’Alliance pour la République (APR), de Rewmi d’Idrissa Seck, entre autres, sauf le PDS.



Ainsi, d’après Modou Diagne Fada repris par Rfi, « il s’agit avant tout de créer des blocs d’opposition au gouvernement, d’abord idéologiques et ensuite plus tard de blocs électoraux en direction des élections législatives« .