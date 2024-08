Anta Babacar Ngom au Congrès des Démocrates aux États-Unis, très enthousiaste lors du discours de Michelle Obama - adakar.com

News Politique Article Politique Anta Babacar Ngom au Congrès des Démocrates aux États-Unis, très enthousiaste lors du discours de Michelle Obama Publié le vendredi 23 aout 2024 | Senego

Anta Babacar Ngom, entrepreneuse sénégalaise et ancienne candidate à l’élection présidentielle du 24 mars 2024, a été vue au Congrès du Parti démocrate aux États-Unis. Ce rassemblement, qui s’est tenu sur quatre jours cette semaine, a attiré de nombreuses personnalités influentes, dont Mme Ngom-Diack.





Elle a notamment assisté à un discours de l’ancienne Première dame des États-Unis, Michelle Obama, au United Center de Chicago. Très enthousiaste, Ngom a été aperçue dans les gradins, applaudissant avec ferveur les paroles de Michelle Obama. Sur ses réseaux sociaux, elle a exprimé son admiration pour les interventions de Michelle et Barack Obama, soulignant la profondeur et l’impact de leurs discours. Elle a particulièrement apprécié l’éloge de Michelle Obama concernant le rôle crucial des femmes dans le leadership mondial, ainsi que l’appel de Barack Obama à l’unité et à la défense de la démocratie.