Alerte aux risques de débordement du fleuve Sénégal
Publié le vendredi 23 aout 2024 | Agence de Presse Africaine

Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement du Sénégal a publié un communiqué de presse le 22 août 2024, mettant en garde contre les risques imminents de débordement du fleuve Sénégal.



Selon le communiqué du Ministère de l’Hydraulique parvenu à APA, « le niveau de l’eau à Bakel qui était de 9,52 mètres à 08 heures est monté à 9,57 mètres à 12 heures, soit à 43 centimètres seulement de la cote d’alerte qui est de 10 mètres ». Cette augmentation rapide du niveau d’eau est préoccupante pour les autorités.



Le Ministère prévient que « si la tendance pluviométrique actuelle se poursuit, le seuil critique pourrait être atteint dans les prochaines heures ». Les conséquences potentielles sont alarmantes, notamment « des débordements du fleuve par endroits, particulièrement sur l’axe Bakel – Matam » (nord-est).



Face à cette situation, le Ministère « invite les populations riveraines et les porteurs d’activités aux abords du fleuve Sénégal sur l’axe observés […] à observer une vigilance maximale et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d’ éventuels dégâts ».



Le gouvernement explique que cette alerte s’inscrit dans le cadre de ses efforts pour la « prévention des inondations », avec un « suivi permanent de la situation hydrologique des fleuves Sénégal et Gambie à travers les stations hydrométriques installées ».



Les autorités sénégalaises assurent que des « diligences » seront entreprises par l’État, mais soulignent l’importance de la vigilance et de la préparation des populations locales face à cette menace croissante.



