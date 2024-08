Réalisation de la centrale électrique de WAE en un temps record : Samuel Sarr magnifie l’expertise sénégalaise - adakar.com

Réalisation de la centrale électrique de WAE en un temps record : Samuel Sarr magnifie l'expertise sénégalaise Publié le vendredi 23 aout 2024

La mise en service du cycle simple de la centrale électrique de West African Energy (WAE) est prévue au mois de septembre 2024. Elle va marquer le point de départ d’un processus qui passe par la synchronisation avec le réseau de Senelec et le démarrage des activités de production d’électricité.



Le projet réalisé en 42 mois



Le projet a été réalisé en 42 mois. Ce qui constitue une belle prouesse pour le Directeur général de West African Energy, Samuel Ameth Sarr, qui s’exprimait en marge de la visite que le Directeur général de la Senelec, Papa Toby Gaye, a effectué ce jeudi 22 août, sur le site du projet pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. « Une centrale électrique de ce genre est réalisée en Afrique après 6 ans de travaux. Mais ici, Dieu nous a aidés à la réaliser en 3 ans et 6 mois. Cette prouesse a été possible grâce à l’engagement de notre équipe et aux ingénieurs de Senelec », a souligné Samuel Sarr, ancien ministre.



« C’est un projet de Senelec et de West African Energy, à la fois »



Selon lui, ce projet est à la fois celui de Senelec et de West African Energy, qui a été réalisé avec le concours de plusieurs actionnaires, tels que : l’homme d’affaires Harouna Dia, Moustapha Ndiaye (importateur de riz), Abdoulaye Dia (le patron de Senico), et Khadim Bâ (DG de Locafrique). « Tous ces actionnaires nous ont fait confiance en investissant leur argent dans le projet. Et c’est avec cet argent que nous avons pu mobiliser les 283 milliards de francs Cfa. Donc, sans eux et sans Senelec, ce projet n’allait pas aboutir », a-t-il soutenu.



Mieux, il ajoute : « Ce projet va faire tâche d’huile car c’est la première fois, en Afrique, que des Sénégalais, des Africains ont monté un projet de A à Z. C’est dans une synergie, à la fois technique et financière, que nous avons monté ce projet qui est très important pour la population sénégalaise mais aussi pour le gouvernement. Parce qu’il va permettre une réduction du coût de production pour Senelec et une baisse du coût de l’électricité ».



Un projet entièrement développé par des promoteurs sénégalais



A l’horizon 2025, le Sénégal ambitionne de disposer de l’énergie en quantité et en qualité à un coût abordable, tout en assurant un accès universel aux services énergétiques modernes, dans le respect des principes d’acceptabilité sociale et environnementale.



Ce projet, entièrement développé par des promoteurs sénégalais, en collaboration avec Senelec, traduit la mise en application de la loi sur le contenu local. C’est ainsi que la société West African Energy (WAE), dirigée par Samuel Ameth Sarr, a été créée pour atteindre cet objectif. Il s’agit ici, d’une société anonyme de droit sénégalais au capital de 16 milliards de francs CFA, immatriculée au registre du commerce et de crédit mobilier de Dakar sous le n°SN-DKR-2019-B-31878.



A rappeler que les travaux de ce projet de construction de la «plus grande centrale à Gaz du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest» ont été lancés le 31 mars 2021 par la ministre du Pétrole et des Énergies, Mme Sophie Gladima.