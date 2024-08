Sénégal: création d’une large coalition d’opposition, avec l’APR de Macky Sall et Rewmi d’Idrissa Seck - adakar.com

Le Sénégal vient de voir la création d’une nouvelle coalition, appelée « bloc des libéraux et démocrates » (BLD) - Takku (« s'unir » en wolof). Composée de 40 partis, dont ceux de l’ex-président Macky Sall ou de l’ex-Premier ministre Idrissa Seck, cette formation est lancée alors que des rumeurs d’une dissolution de l’Assemblée nationale prennent de l’ampleur.



Le « bloc des libéraux et démocrates » (BLD) - Takku est composée de 40 partis. Y figurent l'Alliance pour la République (APR), de l'ancien président Macky Sall, ou encore Rewmi de l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Mais le Parti démocratique sénégalais (PDS), de Karim Wade, est absent de la formation.



Cette nouvelle coalition s’est lancée alors que la dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives ne sont pas à exclure dans les prochains mois.