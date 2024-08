Le deuxième plus gros diamant au monde découvert au Botswana - adakar.com

Le deuxième plus gros diamant au monde découvert au Botswana Publié le vendredi 23 aout 2024 | RFI

Un diamant de taille exceptionnelle - le deuxième plus gros au monde avec 2 492 carats -, mais qui tient à peine dans la paume d'une main, a été trouvé dans une mine du Botswana, a annoncé une compagnie minière canadienne jeudi 22 août.



Cette pierre précieuse d'un demi-kilo, détectée dans la mine de Karowe dans le nord-est du Botswana, premier producteur africain de diamants, est « l'un des plus gros diamants bruts jamais découverts », souligne la société Lucara dans un communiqué.



Selon le gouvernement du Botswana ainsi que plusieurs experts, il s'agirait du deuxième plus gros jamais trouvé dans la terre.



En termes de carats, il n'est pas loin du plus gros diamant connu au monde, le « Cullinan », de plus de 3 100 carats, mis au jour en Afrique du Sud en 1905.



« Nous sommes enchantés d'avoir récupéré cet extraordinaire diamant », a déclaré William Lamb, PDG de Lucara, cité dans le communiqué, qui n'offre aucune précision sur la valeur de la découverte ni sa qualité.