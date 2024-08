Sénégal: des dispositions prises contre le mpox à Touba à l’occasion du Magal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: des dispositions prises contre le mpox à Touba à l’occasion du Magal Publié le vendredi 23 aout 2024 | RFI

Tweet

Comment concilier la lutte contre le mpox, appelé auparavant variole du singe, et la venue dans un seul et même endroit de plusieurs centaines de milliers de personnes, y compris de l’étranger ? C’est le défi auquel font face les autorités au Sénégal, notamment les services de santé de la ville de Touba. Pour le Magal qui a lieu ce vendredi 23 août 2024, les mesures sanitaires sont donc renforcées et les moyens adaptés.



Avec notre correspondant à Dakar, Gwendal Lavina



En tout, quelque 6 000 professionnels de santé, toutes spécialités confondues, sont mobilisés, selon les autorités. Face à la recrudescence des cas de mpox en Afrique, l’accent est mis sur la détection la plus rapide possible d’éventuels cas, alors que la fête religieuse musulmane du Magal de Touba, devrait attirer des millions de pèlerins ce vendredi.



Le Dr Mamadou Dieng, directeur régional de la santé de Diourbel dont dépend la ville de Touba, décrit le dispositif : « Nous avons formé les équipes de prestataires qui sont engagés dans la surveillance et nous avons prépositionné du matériel de prélèvement dans plusieurs sites pour notifier en cas de besoin les cas suspects qui seront détectés au niveau de nos différents points de prestation. »