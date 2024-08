Magal – Grande Mosquée de Touba : Lamp Fall, lumière de la Muridiyya - adakar.com

Magal – Grande Mosquée de Touba : Lamp Fall, lumière de la Muridiyya Publié le vendredi 23 aout 2024

Il y a tant de merveilles à raconter à Touba qui est un grenier religieux inépuisable. Il y a la Grande mosquée surplombée aussi par 7 minarets dont celui de Lamp Fall. Il est le point culminant de la ville religieuse qui accueille depuis quelques jours un ballet de fidèles venus de toute la planète.



Pour le fondateur du Mouri­disme, c’est un engagement divin : «Rien en ce monde ne m’intéresse comme la construction de cette mosquée.» Il l’avait dit en 1926. Si les travaux ont connu un arrêt en 1932, ils ne reprendront qu’en 1941 à cause du transfert des matériaux de construction dans la ville religieuse qui a ralenti le déroulement du chantier.



Inspirée d’une architecture arabe, la Mosquée de Touba est aujourd’hui composée de 7 minarets : 4 minarets de 66 m de haut, 2 minarets de 60 m en phase de finition et un minaret de 86, 80 mètres de hauteur nommé Lamp Fall. Au départ, c’étaient 5 minarets. En 2013, le khalife Serigne Sidy Mou­khtar Mbacké a ajouté deux minarets.



Long de plus de 80 mètres, Lamp Fall est aussi un point de repère qui se situe dans l’épicentre de la ville sainte de Touba et peut être aperçu à 10 km de Touba. Il a été baptisé Lamp Fall par Serigne Fallou Mbacké, Khalife général des Mourides (1945-1968). Il a été chanté par tous les grands artistes du pays en hommage à Cheikh Ibrahima Fall, une figure essentielle de la confrérie.



A l’intérieur de la Grande Mosquée de Touba, la décoration est faite de marbre bleu précieux et de l’albâtre lors de sa construction et sa rénovation. D’une capacité d’accueil de 6 mille personnes, elle est constituée du mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba et de ceux de certains de ses enfants comme Serigne Fallou, Serigne Saliou Mbacké et Serigne Abdou Khadre. Dans la mosquée, on accède au mausolée de Ahmadou Bamba, édifié à l’angle nord-est du bâtiment, près de la salle des prières.



Classée parmi les 25 plus belles mosquées du monde, elle fait partie des merveilles du Sénégal et de l’identité de la confrérie mouride. D’une superficie de 8790 m2, la Grande Mosquée a été construite durant 1 800 000 heures et inaugurée le vendredi 7 juin 1963 en présence du Président Léopold Sédar Senghor.