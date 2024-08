Diffusion d’une vieille image d’Ousmane Sonko: La chaine TFM présente ses excuses - adakar.com

Diffusion d'une vieille image d'Ousmane Sonko: La chaine TFM présente ses excuses Publié le vendredi 23 aout 2024

La Télévision Futurs Médias (TFM) a publié des excuses publiques après avoir, par inadvertance, diffusé un ancien extrait vidéo du Premier Ministre Ousmane Sonko durant ses éditions spéciales dédiées au Grand Magal de Touba. L’incident s’est produit ce mercredi 21 août 2024 lors de l’édition de 20h.

Sur ce les responsables de la chaîne ont expliqué que cette situation résulte d’une « erreur de manipulation » causée par une faute humaine. La séquence qui aurait dû être diffusée portait sur la récente visite officielle du Premier Ministre à la ville Sainte de Touba, où il avait rencontré le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, ainsi que son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké.



TFM a exprimé ses profonds regrets pour cet incident regrettable, qui a non seulement porté préjudice au Premier Ministre, mais a également affecté les autorités religieuses et les hôtes présents ce jour-là. Dans un communiqué, la chaîne a souligné son regret sincère pour l’atteinte à l’image de M. Sonko et des personnalités religieuses de Touba.



Pour clarifier la situation, une enquête interne a été lancée par TFM pour identifier les causes exactes de cette diffusion erronée. La chaîne a assuré qu’elle mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise.







TFM a réaffirmé son engagement envers les valeurs d’éthique, de professionnalisme et de responsabilité dans l’exercice de sa mission de service public. En guise de réparation, la chaîne s’est engagée à rediffuser intégralement la déclaration récente du Premier Ministre Ousmane Sonko à Touba dans un cadre approprié.