Avenir plutôt flou pour Sadio Mané Publié le vendredi 23 aout 2024

Football : Sadio Mané reçoit le prix du meilleur but en Arabie Saoudite et suscite l`intérêt de Galatasaray

Arrivé en Arabie saoudite à l’été 2023, Sadio Mané défend aujourd’hui les couleurs d’Al-Nassr aux côtés d’un certain Cristiano Ronaldo. Cependant, tout n'est pas si rose pour le leader d'attaque des Lions, depuis le début de la saison, notamment en raison de sa performance inaboutie lors de la Super coupe d'Arabie saoudite, samedi dernier. Son avenir au sein de ce club de Riyad reste donc incertain.







Défait par Al-Hilal en Super coupe d’Arabie saoudite, Al-Nassr, où évoluent Cristiano Ronaldo et Sadio Mané, a subi une nouvelle déconvenue. Cette contre-performance face à un concurrent direct du championnat a mis en lumière une question qui agite l’écurie saoudienne : l’avenir de Sadio Mané (32 ans).



En effet, à l’approche de la fin du mercato d'été, le "Nanthio" pourrait envisager une autre destination, sans pour autant quitter le pays.



Transféré à Al-Nassr en août 2023, après un passage mitigé au Bayern Munich, l’international sénégalais (107 sélections, 43 buts) sort d’une première saison plutôt correcte, avec 19 réalisations et 11 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues. En dépit de ce rendement plus qu'encourageant, le natif de Bambaly pourrait ne pas s’éterniser au sein du club de Riyad.



Selon les dernières informations, ce dernier souhaiterait, en effet, se séparer de l'ancien attaquant de Liverpool.



Benzema fan de Sadio Mané



Un choix fort expliqué par les relations froides entretenues par Sadio et le quintuple Ballon d’Or Ronaldo. Dans cette optique, Al-Nassr a d’ores et déjà proposé l’ailier gauche de 32 ans à différentes formations, dont Al-Ittihad.



Toujours selon des indiscrétions, des négociations seraient en cours pour tenter de trouver un terrain d’entente entre les différentes parties.



Mais si aucun accord n’a, pour l’heure, été trouvé, cette démarche confirme la volonté de la direction du club de se séparer de l’ex-joueur des Reds qui, par ailleurs, ne bénéficie plus du soutien des supporters.



Toujours est-il que Karim Benzema, lui, serait bel et bien favorable à l'idée d'avoir le Sénégalais comme coéquipier en attaque. D'ailleurs, selon les informations du journaliste anglais Ben Jacobs, le Ballon d'or 2022 aurait plaidé en faveur de l'international sénégalais auprès de ses dirigeants pour que son recrutement se fasse.



"Al-Ittihad fait pression pour recruter Sadio Mané d'Al-Nassr. Des discussions ont lieu sur la structure de l'accord. Ce sera un prêt avec la possibilité que ce soit permanent. L'accord n'est pas encore conclu, mais Karim Benzema a déclaré à Ittihad qu'il voulait jouer avec Mané et pense que son ajout aidera Ittihad à se battre pour la Ligue", révèle Ben Jacobs.



Après Cristiano Ronaldo, Sadio Mané pourrait donc partager la même tunique avec Karim Benzema... et Mohamed Salah, son ex-coéquipier à Anfield.



En effet, Al-Ittihad souhaite aussi attirer l'international égyptien d’ici un an.



L'entourage de Mané dément tout



Mais qu'en est-il de l'entourage du principal concerné ? Comme il fallait s'y attendre, celui-ci est sorti de son mutisme, avec le conseiller en communication de Sadio Mané qui s'est exprimé hier mardi pour démentir fermement les récentes rumeurs concernant son client. Selon lui, il n'y a aucun problème entre l'attaquant sénégalais et son coéquipier Cristiano Ronaldo. De plus, aucun transfert ou prêt de Sadio Mané n’est à l’ordre du jour, selon Bacary Cissé, qui a voulu rassurer tout le monde.



"Nous n'avons pas connaissance d'un problème entre Sadio Mané et ses coéquipiers, en l'occurrence Cristiano Ronaldo. Ils (Sadio et Cristiano) sont très proches et sont quasiment des voisins. Aucun départ n'est à l'ordre du jour. Il s'entraîne correctement avec Al-Nassr et se prépare pour les prochaines échéances. Pour l'instant, nous n'avons reçu aucune information concernant un éventuel départ de Sadio", a précisé M. Cissé sur les ondes de RFM.



MAMADOU DIOP