SENEGAL-UNIVERSITE-FORMATION / CCAK-EF de Touba : vers la création d'un Institut du pétrole et du gaz (président) Publié le vendredi 23 aout 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Les responsables du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK-EF) ambitionnent de créer, sous l’impulsion du khalife général des mourides, un institut du pétrole et du gaz pour préparer les jeunes à jouer un rôle important dans l’exploitation des ressources d’hydrocarbures découvertes au Sénégal.



‘’Aujourd’hui les ressources naturelles de notre pays sont confiées à des étrangers alors que le Sénégal regorge de jeunes qui doivent s’orienter vers ce secteur. C’est pourquoi nous avons l’ambition de créer prochainement un institut du pétrole et du gaz pour former des jeunes capables de se positionner dans l’exploitation de ces ressources au bénéfice des populations’’, a-t-il déclaré.



Dans un entretien avec une équipe de l’APS, il a indiqué que l’institut du pétrole et du gaz fait partie des projets de l’université Cheikh Ahmadoul Khadim (CCAK- EF) pour permettre aux étudiants d’être des acteurs principaux dans l’exécution des décisions à prendre dans un futur proche concernant les métiers du gaz et du pétrole.



Le président du CCAK- EF, Ahmadou Badawi Mbacké a précisé que ‘’l’institut va former dans plusieurs dizaines de métiers liés au pétrole et au gaz des jeunes sénégalais pour permettre à notre pays de mieux profiter de ces ressources” en vue de son développement socio-économique.



Il a insisté sur la nécessité de préparer les jeunes pour qu’ils jouent un rôle majeur dans l’exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal.



‘’Le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim peut former des jeunes qui peuvent être parmi ceux qui vont s’occuper de l’économie tirée des métiers du gaz et du pétrole’’, a-t-il fait savoir.



‘’Les étrangers qui sont en train d’exploiter nos ressources naturelles ne sont animés que par leurs intérêts afin de tirer profit de notre pétrole et gaz’’, a-t-il souligné.



Ahmadou Badawi Mbacké a invité les pouvoirs publics à accompagner le processus de création de l’institut du pétrole et du gaz du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim afin de permettre aux jeunes d’être au cœur du processus d’exploitation de ces ressources naturelles.