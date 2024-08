Sénégal : fidèles et autorités politiques convergent vers Touba à la veille du Magal - adakar.com

Le Premier ministre Ousmane Sonko reçu à Touba par le Khalife général des Mourides

Touba, le 22 août 2024 - Le Premier ministre Ousmane Sonko s`est rendu à Touba en prélude à la célébration de la 130e édition du Grand Magal de Touba. Tweet

A la veille du Grand Magal, les fidèles mourides continuent d’arriver par centaines de milliers dans la ville de Touba (centre). La capitale du mouridisme en est submergée, alors que les autorités politiques continuent de défiler.



A 24 heures du Grand Magal, la ville sainte de Touba, située au centre du Sénégal, est submergée par un flot continu de fidèles. Ils célébreront ce vendredi 23 août la 130e édition de ce rassemblement annuel de la confrérie soufie mouride, marquant l’exil forcé de Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927) au Gabon par les autorités coloniales françaises. Ce dernier, également connu sous le nom de Serigne Touba ou Bamba, est le fondateur de cette communauté influente, dans un pays où plus de 90% de la population est musulmane.



L’événement de cette année se déroule sous l’égide de nouvelles autorités, en fonction depuis mars dernier. Dans la continuité de la tradition républicaine, le président Bassirou Diomaye Faye a effectué lundi dernier une visite de courtoisie au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, accompagné de son épouse et d’une forte délégation ministérielle. Lors de cette rencontre, le guide religieux, qui entretient une « affection particulière » pour son hôte, réputé pour sa discipline et sa piété, a reçu l’engagement du chef de l’Etat de résoudre les problèmes d’eau et d’assainissement de Touba.



Le surlendemain mercredi, c’était au tour du Premier ministre Ousmane Sonko de se rendre à Touba, une visite largement relayée par la presse de ce jeudi. Ce déplacement revêt une importance particulière, compte tenu des tensions passées entre Sonko et l’ancien régime de Macky Sall (2012-2024), accusé de l’empêcher de rencontrer le khalife en complicité avec une partie de son entourage à l’époque.



L’an dernier, à la même période, le leader de Pastef était également incarcéré et en grève de la faim en raison de manifestations politiques violentes qui ont secoué le pays entre 2021 et 2023. Une délégation de la coalition Yewwi Askan Wi (libérer le peuple), en visite à Touba, avait informé le khalife des conditions de détention de Sonko et de son refus de s’alimenter. Serigne Mountakha Mbacké avait alors envoyé des dattes à Sonko, l’exhortant à mettre fin à sa grève de la faim. Hier, devant le khalife, il a évoqué avec émotion ce souvenir marquant.



« Ce geste est gravé dans ma mémoire. J’ai compris à ce moment-là que vos pensées ne m’avaient jamais quitté. Il en ressort que rien n’est éternel en ce monde. Lorsque le Cheikh est parti en exil, tout le monde était désorienté, mais lui savait que seul le succès couronnerait son périple », a déclaré le Premier ministre, réitérant les instructions du Président Faye pour résoudre, d’ici cinq ans, les problèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans la ville religieuse.



« Nous avons un contrat avec Touba », a affirmé, dans le quotidien Le Soleil, le président de Pastef. Il dispose d’une solide base électorale dans cette localité où Bassirou Diomaye Faye, qu’il a choisi pour représenter le parti après son invalidation par le Conseil constitutionnel, a remporté la majorité des bureaux de vote lors de la dernière élection présidentielle, face à Amadou Ba, le candidat de Macky Sall. Ces derniers ne sont pas encore aperçus à Touba à l’opposé d’autres figures de la nouvelle opposition, telles que les maires de Dakar et de Saint-Louis (nord), Barthélémy Dias et Mansour Faye, qui ont rendu visite au khalife.



Face à la forte affluence, les forces de l’ordre ont déployé 4 331 agents et 144 véhicules pour assurer la sécurité de l’événement religieux, selon le commissaire principal Diégane Sène. À ce jour, la brigade nationale des sapeurs-pompiers a recensé pour sa part 94 accidents ayant causé la mort de quatre personnes.



Malgré les spéculations sur les prix du transport et les embouteillages massifs sur les routes, les fidèles mourides restent déterminés à rejoindre Touba pour participer au Magal. En réponse à la flambée des tarifs imposés par certains transporteurs véreux, le ministre des Transports, Malick Ndiaye, a mobilisé les bus de Dakar Dem Dikk, la société de transport public, et fait appel à des chauffeurs militaires pour transporter les milliers de fidèles.



Sur le plan sanitaire, le ministère de la Santé a mis en place un important dispositif de surveillance épidémiologique pour prévenir la variole du singe, bien qu’aucun cas n’ait été signalé dans le pays. Malgré les fortes pluies prévues entre mercredi et dimanche, selon un bulletin spécial de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), les autorités espèrent organiser le Magal dans des conditions optimales.



