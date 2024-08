Fourniture d’eau à Touba: Le ministre Cheikh Tidiane Dièye fait le point à quelques heures du Magal - adakar.com

Fourniture d'eau à Touba: Le ministre Cheikh Tidiane Dièye fait le point à quelques heures du Magal
Publié le vendredi 23 aout 2024

Dans un post publié sur sa page Facebook, le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye fait le point sur la fourniture d'eau à Touba à quelques heures du grand Magal. Au moment où le robinet est coupé dans certains quartiers de la ville sainte, l'autorité annonce un dispositif renforcé. Voici l'intégralité de son post:



LE GRAND MAGAL DE TOUBA



Chers compatriotes, chers pèlerins,



À 24 heures du Magal, je voudrais vous rendre compte des dispositions que nous avons mises en place pour vous fournir de l’eau :





• L’ensemble des 41 forages de Touba sont fonctionnels à l’exception de F. KEBE (problème d’ouvrage de captage) avec une production journalière de 135 000 m³ ;

• 07 châteaux d’eau remplis, soit un volume de 4 450 m³, qui seront lâchés dans le réseau aujourd’hui et demain - jour du Magal ;

• Les 06 réservoirs au sol sont remplis avec une capacité totale de stockage de 20 000 m³ ;

• 05 postes avancés sont installés (Ndamatou, Ndame, Darou Khoudoss, Héliport et Darou Tanzil) ;

• 135 camions-citernes sont mobilisés à Touba pour la distribution gratuite de l’eau aux populations dans le besoin. Une partie de ces camions sera donnée au Khalife et au comité d’organisation qui reçoivent beaucoup d’hôtes. Les autres sillonneront la ville sainte pour répondre aux différentes demandes des populations; surtout dans les quartiers déficitaires ;

• 13 forages sont équipés de systèmes de télégestion et sont fonctionnels ;

• 35 unités de chloration sont effectivement mises en service pour le traitement bactériologique de l’eau.



Même si, grâce à Dieu, la situation est globalement satisfaisante comparée aux années précédentes, l’afflux massif de pèlerins à Touba fait qu’il y a toujours des points déficitaires où les populations peinent à avoir de l’eau.



Nos équipes sont mobilisées sur le terrain nuit et jour pour vous aider en vous distribuant des camions-citernes qui viendront remplir vos réservoirs, bassines, seaux, etc.



Vous pouvez les appeler sur les numéros ci-dessous. Le numéro vert est également fonctionnel.



La distribution de cette eau est gratuite.



Si vous ne parvenez pas à les joindre, peut-être en raison de problèmes de réseau, vous pouvez me taguer sur ma page Facebook. Je réagirai, incha Allah.



Nous sommes à votre service.



Dr Cheikh Tidiane DIEYE , ministre de l'hydraulique et de l'assainissement