Ces activités qui renforcent la présence des groupes armés en Afrique de l’Ouest

Ils sont obligés de quitter leur région, abandonnant terres, bétails et autres biens qui leur permettaient de vivre dignement. Aujourd’hui, à cause des attaques armées, ces gens semblent avoir tout perdu, devenus des déplacés dans une région étrangère, parfois sur leur propre territoire.



Selon Ghada Waly, la Directrice exécutive de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), la menace que représentent les attaques armées et le crime organisé s’installe durablement en Afrique. L’organisation a dénombré 3 500 victimes d'actes de terreur l’année dernière sur le continent africain. L’Afrique de l’Ouest, notamment le Sahel subit les assauts de groupes armés parmi les plus actifs et les plus meurtriers au monde.



20 juillet 2024, dans l’après-midi au Nord du Togo, des assaillants attaquent une base militaire, tuant 12 soldats togolais et des dégâts matériels importants. Au même moment, le Nord du Bénin était aussi attaqué.



Sans oublier les incursions d'insurgés au Burkina Faso, au Mali et au Niger, qui font des victimes et des dégâts importants.