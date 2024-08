Grand Magal de Touba : l’armée sénégalaises déploie un hôpital de campagne et une assistance médicale - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Grand Magal de Touba : l’armée sénégalaises déploie un hôpital de campagne et une assistance médicale Publié le vendredi 23 aout 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par MC

Grand Magal de Touba : l`armée sénégalaises déploie un hôpital de campagne et une assistance médicale

Tweet

Les armées sénégalaises ont intensifié leur soutien en déployant un hôpital de campagne pour assurer une couverture médicale complète, à l'occasion du grand magal de Touba.



Cette initiative comprend également la mise en alerte d'un hélicoptère et le déploiement de postes médicaux dans les zones de Keur Serigne Touba, Keur Serigne Mourtalla et Guèdè.



L’équipe médicale déployée a déjà secouru trois blessés lors d’un accident de la circulation sur l'autoroute à péage, près du village de Keur Madaour. Après avoir administré les premiers soins, les blessés ont été transférés aux sapeurs-pompiers pour une évacuation vers Thiès.



En plus de l’assistance médicale, les armées ont mis en place des unités de boulangerie capables de produire dix mille pains par jour, ainsi qu’une citerne d'eau de 10 000 litres pour soutenir les pèlerins durant le Grand Magal. Cette aide vise à garantir le bien-être et le confort des participants au pèlerinage.



HB