grand magal de touba | le ministère de l'hydraulique déploie des moyens importants pour garantir l'eau aux pèlerins Publié le vendredi 23 aout 2024

Forage hydraulique

Forage hydraulique

À la veille du Grand Magal de Touba, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye, a partagé un état des lieux des préparatifs mis en œuvre pour assurer l’approvisionnement en eau des millions de pèlerins attendus dans la ville sainte de Touba. Dans un message adressé à la population, il a détaillé les mesures concrètes prises pour répondre à cet enjeu crucial.



Le ministre a confirmé que 41 forages de la ville sont fonctionnels, à l’exception d’un seul, avec une production journalière estimée à 135 000 m³ d’eau. En plus de ces forages, 07 châteaux d’eau, représentant un volume de 4 450 m³, ont été remplis et leur contenu sera injecté dans le réseau hydraulique durant les deux prochains jours. Par ailleurs, six réservoirs au sol, capables de stocker jusqu’à 20 000 m³ d’eau, ont été également remplis.



Pour pallier les éventuelles insuffisances d’eau, 135 camions-citernes sont mobilisés dans la ville pour distribuer gratuitement de l’eau aux populations. Une partie de cette flotte sera dédiée au Khalife et au comité d’organisation du Magal, qui accueillent de nombreux hôtes. Les autres camions sillonneront la ville, en particulier les quartiers les plus vulnérables. Le ministre a aussi assuré que 13 forages sont désormais équipés de systèmes de télégestion pour une meilleure gestion à distance, et 35 unités de chloration ont été mises en service pour garantir la potabilité de l’eau.



Malgré ces mesures préventives, Cheikh Tidiane Dieye a reconnu que certains points de la ville peuvent encore souffrir de déficits en raison de l’afflux massif de pèlerins. Afin de répondre à cette situation, des équipes sont déployées jour et nuit pour distribuer de l’eau aux populations en difficulté. Les citoyens peuvent contacter ces équipes via des numéros dédiés ou signaler tout problème directement sur la page Facebook du ministre.



La gratuité de l’eau pour les pèlerins est au cœur de cette initiative, renforçant ainsi l’engagement du gouvernement à accompagner les fidèles dans ce moment spirituel intense.