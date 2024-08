Divisions au sein des membres et prérequis non remplis: le lancement de l’Union monétaire en Afrique de l’Est (EAC) reporté à 2031 - adakar.com

News Afrique Article Afrique Divisions au sein des membres et prérequis non remplis: le lancement de l’Union monétaire en Afrique de l’Est (EAC) reporté à 2031 Publié le jeudi 22 aout 2024 | aDakar.com

Lancement de l`Union monétaire en Afrique de l`Est (EAC) reporté à 2031

La création de l'Union monétaire en Afrique de l'Est, prévue initialement pour 2024, est désormais reportée à 2031, a annoncé Veronica Mueni, secrétaire de l'East African Community (EAC), lors d'une table-ronde, a-t-on appris de Sputnik Afrique.



Ce délai est dû à des divergences entre les pays membres sur la feuille de route et au non-respect de certains prérequis macroéconomiques essentiels.



Les discussions sur l’établissement de l’union monétaire ont révélé des désaccords parmi les membres de l’EAC concernant les aspects clés de la feuille de route. En outre, les États membres ne répondent pas entièrement aux critères macroéconomiques requis, tels que: un taux d’inflation global de 8 %, une couverture des réserves de change équivalente à 4,5 mois d’importations, un plafond de déficit budgétaire fixé à 3 % du PIB, une dette publique brute limitée à 50 % du PIB.



Le choix du pays hôte pour l’Institut monétaire de l'Afrique de l'Est reste également une source de désaccord. Ce contexte a conduit à la révision du calendrier initial, avec une nouvelle échéance fixée à 2031 pour la mise en place de l'union monétaire.



