Magal de Touba - Ousmane Sonko chez le Khalife des Mourides: “Nous avons un contrat moral avec Touba“ - adakar.com

Le Premier ministre Ousmane Sonko a rendu une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké à quelques heures du Grand Magal de Touba.



Après le président de la République Bassirou Diomaye Faye en début de semaine, le Premier ministre, accompagné d’une forte délégation comprenant plusieurs membres du gouvernement mais également de l’administration territoriale, s’est rendu auprès du khalife général des Mourides.



Une occasion pour le Premier ministre Ousmane Sonko de revenir sur les péripéties qui ont conduit à l’accession du président Bassirou Diomaye Faye et se rappeler de la célébration du Magal de l’année dernière pendant qu’il était sur un lit d’hôpital et en détention.



"L’année dernière , en pareil moment , nous avions suivi le magal à travers la télévision et sur un lit d’hôpital. C’est d’ailleurs le ministre Habib Sy et Madame Aïda Mbodj qui étaient venus vous rencontrer . Et c’est alors que vous leur aviez donné un paquet de dattes pour moi. Vous leur aviez demandé de m’exhorter, en votre nom, d’interrompre la grève de la faim que j’avais entamée. Ce geste reste encore gravé dans ma mémoire. C’est à partir de ce fait que j’ai su que jamais vos pensées ne me quittaient", a déclaré Ousmane Sonko devant le Khalife général des Mourides.



Revenant sur ses actions à la tête du gouvernement, Ousmane Sonko a assuré au Khalife général des Mourides que la ville sainte de Touba est au cœur de son ambition pour le Sénégal.



Soulignant avoir un contrat moral avec la ville sainte de Touba, Ousmane Sonko souligne la contribution importante dans la réussite du combat politique qu’il a mené.



"Nul ne peut ignorer Touba si construire le Sénégal est son objectif. Et d’ailleurs, nous avons un contrat moral avec Touba eu égard au soutien que ses populations nous ont apporté dans le combat politique que nous menions. C’est la raison pour laquelle dans nos projets et programmes, cette ville figure en pôle position dans nos priorités . Les prochains mois seront édifiants par rapport aux ambitions que nous nourrissons pour la cité . Nous avons la ferme volonté d’ici quelque temps d’agir de sorte que plus jamais l’on ne dise qu’à Touba , les eaux pluviales ont inondé des maisons", a indiqué Ousmane Sonko.



Pour sa part, en recevant le Premier ministre Ousmane Sonko, le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké lui a recommandé de faire table rase du passé. "La meilleure manière de rendre hommage aux Sénégalais, c’est d’oublier le passé", dira Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife général des Mourides.



La 130e édition du Grand Magal de Touba sera célébré ce vendredi 23 août 2024. Plus de 5 millions de fidèles sont attendus dans la cité religieuse de Touba.



Makhtar C.