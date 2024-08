Pré-qualifications mondial féminin 2026 | le Sénégal s’impose face aux philippines (87-62) et termine invaincu en phase de poules - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Pré-qualifications mondial féminin 2026 | le Sénégal s’impose face aux philippines (87-62) et termine invaincu en phase de poules Publié le jeudi 22 aout 2024 | RTS

© Autre presse par DR

Coupe du monde féminine de basketball: Le Sénégal bat la Lettonie

Tenerife, le 23 septembre 2018 - Le Sénégal a battu la Lettonie (70-69) lors de son deuxième match de la Coupe du monde féminine de basketball qui se tient en Espagne. Tweet

Le Sénégal continue de briller au tournoi de pré-qualification pour la Coupe du Monde 2026. Jeudi, les Lionnes ont remporté leur troisième match de poule en s’imposant face aux Philippines (87-62), confirmant ainsi leur domination dans ce tournoi. Après avoir battu la Hongrie et le Brésil, les Sénégalaises terminent la phase de groupes invaincues.



Ce dernier match de poule avait peu d’enjeux, le Sénégal étant déjà qualifié pour le prochain tour et les Philippines éliminées. Cependant, les Gilas Pilipinas Women ont tenté de surprendre d’entrée, en infligeant un début de match explosif (9-2) grâce à trois tirs à trois points réussis. Malgré cette entame difficile, les Lionnes ont rapidement réagi sous l’impulsion de Yacine Diop, qui a réduit l’écart à (13-7). Mathilde Aïcha a ensuite permis au Sénégal de prendre l’avantage (17-15), et les Lionnes ont terminé le premier quart-temps en tête (22-20).



Les Sénégalaises ont maintenu leur avance tout au long du match, gérant efficacement le rythme de la rencontre. L’entraîneur Otis Hughley a profité de cette occasion pour faire tourner son effectif, offrant plus de temps de jeu à son banc. À la mi-temps, les Lionnes menaient confortablement (45-32).



Avec cette victoire, le Sénégal boucle la phase de poules avec un bilan parfait de trois victoires en trois matchs, se qualifiant ainsi pour les demi-finales.



Yacine Diop et ses coéquipières, premières du groupe C, se reposeront vendredi en attendant de connaître leur adversaire pour le prochain tour. Elles seront opposées à l’équipe classée deuxième du groupe D.



Les demi-finales sont prévues pour ce samedi, suivies de la grande finale dimanche.



Dans le reste de la compétition, le Brésil et la Hongrie s’affronteront plus tard pour décrocher une place dans le top 4. Du côté du groupe D, les résultats des matchs de la journée détermineront les affiches des demi-finales.



Le Rwanda de Cheikh Sarr, fort de deux victoires, a déjà assuré sa qualification, tandis que l’Argentine et l’Angleterre devront impérativement gagner pour valider leur ticket.