Sénégal: le bras de fer entre la presse privée et les autorités continue Publié le jeudi 22 aout 2024 | RFI

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Le conseil des éditeurs et diffuseurs de presse (CDEPS) a tenu une conférence ce mercredi 21 août 2024 à la maison de la presse Babacar Touré. Ils réagissaient aux dernières déclarations du ministre de la communication qui pointait du doigt la situation fiscale des médias et la mauvaise gestion du fond d'appui et de développement de la presse.



Les patrons de presse ont réagi après plusieurs déclarations des nouvelles autorités dans un contexte assez tendu entre la presse et l'État. Le dernier épisode en date est le communiqué du conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA). Il a rappelé lundi aux éditeurs, distributeurs et diffuseurs que « l'exercice de toute activité [...] de services de communication audiovisuelle quelle que soit la technologie utilisée est subordonné à une autorisation. »



Le CNRA leur laisse alors un délai maximum de 30 jours pour se conformer à la réglementation afin de pouvoir exercer ou continuer d'exercer valablement. Une façon de mettre de l'ordre dans le secteur alors que quelques jours plus tôt, le ministre de la communication avait lancé un nouveau site officiel sur lequel toutes les entreprises médiatiques devront s'inscrire. Le but affiché : que les autorités réalisent une cartographie du secteur pour mieux le soutenir.