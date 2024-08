Le "fabriqué en Chine" gagne en popularité en Afrique - adakar.com

Le "fabriqué en Chine" gagne en popularité en Afrique
Publié le jeudi 22 aout 2024 | Xinhua

"Voilà les 100 véhicules à énergie nouvelle chinois que j'ai commandés. Ils sont très populaires à Dakar !" Dans la ville chinoise de Yiwu, Tirera Sourakhata, commerçant sénégalais, montre une vidéo sur son téléphone portable. On y voit des voitures blanches Wuling Bingo bien rangées dans un parking de Dakar, capitale sénégalaise.



M. Sourakhata a créé une société de véhicules à énergie nouvelle à Dakar et il a l'intention de s'inspirer du modèle de la société chinoise Didi pour son fonctionnement. Il indique que l'introduction de véhicules à énergie nouvelle présentera de nombreux avantages pour le Sénégal. Elle permettra non seulement de créer des emplois et de réduire les coûts d'exploitation des taxis, mais sera également plus respectueuse de l'environnement.



"En voyant les rues chinoises remplies de véhicules à énergie nouvelle, j'espère une scène similaire au Sénégal à l'avenir", note M. Sourakhata. Ce n'est là qu'une de ses nombreuses "inspirations commerciales". A Yiwu, ville connue comme le "supermarché du monde", il a été témoin des échanges économiques et commerciaux de plus en plus fréquents entre la Chine et l'Afrique.



En 2003, M. Sourakhata s'est rendu pour la première fois à Yiwu pour l'achat de produits de quincaillerie. Ces produits de bonne qualité et bon marché se sont rapidement écoulés dès leur arrivée au Sénégal. Aujourd'hui, grâce à une collection de 2,1 millions de produits fabriqués en Chine dans la ville de Yiwu, ainsi qu'à une logistique fluide et des services de commerce international efficaces et pratiques, les activités de M. Sourakhata ne cessent de croître.



Dans la salle d'exposition de la société commerciale africaine de M. Sourakhata à Yiwu, une rangée de panneaux photovoltaïques, de lampadaires solaires et d'autres échantillons de produits liés aux énergies nouvelles sont exposés en position dominante. On y trouve en outre du matériel, des produits de première nécessité, des instruments électroniques, des appareils ménagers et des centaines de milliers de types de produits. La salle est remplie de commerçants africains. L'année dernière, M. Sourakhata a envoyé plus de 4.000 conteneurs et plus de 1.000 marchandises en Afrique. Il estime que ce chiffre devrait continuer à augmenter cette année.



Les produits chinois, riches et diversifiés, sont de plus en plus populaires en Afrique. Les données montrent que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 15 années consécutives. En 2023, le commerce bilatéral a atteint le chiffre record de 282,1 milliards de dollars, et les exportations chinoises de véhicules à énergie nouvelle, de batteries au lithium et de produits photovoltaïques vers l'Afrique ont fortement augmenté par rapport à l'année précédente, enregistrant respectivement une croissance de 291%, 109% et 57%.



Au centre de petites marchandises de Yiwu, de nombreux commerçants sont confiants dans le potentiel de développement du marché africain. "Nous développons et promouvons de nouveaux produits, tels que des vélos électriques pour le marché africain, et nous nous attendons à ce que les ventes augmentent assez rapidement au cours des dix prochaines années", selon Yao Meisu, directrice des ventes de la société Manuo Bicycle Manufacturing Co., Ltd. D'après elle, l'entreprise, qui se positionne sur le milieu et le haut de gamme, a créé sa propre marque et a vendu plus de 100.000 vélos en Afrique l'année dernière.



La société Huilian Hardware Industrial Co., Ltd. à Yiwu vend principalement des rails, des charnières, des gonds et d'autres accessoires de décoration intérieure destinés aux pays africains. Sa directrice générale, Shu Huixiao, déclare qu'au cours des cinq dernières années, les ventes de produits de quincaillerie ont connu une croissance considérable au Ghana, en Tanzanie, en Éthiopie, en Afrique du Sud et dans d'autres pays.



"La coopération avec les clients africains est stable et amicale. Nous pensons qu'avec le développement économique et l'augmentation de la demande de travaux d'ingénierie dans les pays africains, le marché africain connaîtra une croissance plus rapide que tout autre", note Mme Shu.



Avec l'approfondissement de la coopération Chine-Afrique, de nombreuses entreprises chinoises prévoient de renforcer les échanges avec le continent, d'œuvrer à améliorer la compréhension et de fournir à l'Afrique des produits de meilleure qualité et de meilleurs services.



"Nous prévoyons de nous rendre en Afrique cette année pour participer à des expositions et rendre visite à des distributeurs sur le terrain. Nous avons également fourni des affiches et des brochures gratuites aux distributeurs locaux, dans l'espoir de les aider à vendre leurs produits", selon Mme Shu.



En 2023, la société Zhejiang Jarrett Solar Energy Technology Co., Ltd., située dans le marché dédié aux énergies nouvelles à Yiwu, a vendu pour près de 100 millions de yuans d'équipements de production d'énergie solaire à l'Afrique. "L'Afrique est notre marché le plus important. Les pompes à eau solaires, les alimentations de secours et extérieures, et d'autres produits sont très populaires. Au cours du premier semestre de cette année, nos ventes en Afrique ont encore augmenté de 20 à 30%", précise Lin Jianxiong, directeur de l'entreprise.



"Nous avons l'intention de nous concentrer sur l'amélioration du 'service chinois' en Afrique à l'avenir. Par exemple, nous pourrons personnaliser et fournir une gamme complète de solutions de produits solaires aux clients locaux, et proposer une assistance technique avant et après les ventes en Afrique, afin de renforcer la valeur de la marque", explique M. Lin.



