En dix ans, Vladimir Poutine a réussi à rétablir l’influence militaire et diplomatique de Moscou sur le continent africain, au détriment des Occidentaux, et en particulier de la France, qui n’a pas voulu voir les dynamiques à l’œuvre côté russe et côté africain.



C’est l’un des basculements géostratégiques les plus spectaculaires de la décennie passée et c’est pourtant celui auquel les Occidentaux, accaparés par l’Europe et l’Asie, ont prêté le moins attention. En dix ans, la Russie a réussi à s’implanter, militairement et diplomatiquement, sur le continent africain, au point de chasser les forces françaises et américaines d’une partie du Sahel.