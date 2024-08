Variole de singe: la Russie va apporter son soutien en Afrique avec des tests et formations - adakar.com

Variole de singe: la Russie va apporter son soutien en Afrique avec des tests et formations Publié le jeudi 22 aout 2024

Santé : la variole du singe

La Russie intensifie ses efforts dans la lutte contre la variole du singe en Afrique. Le service fédéral russe Rospotrebnadzor a annoncé son intention de fournir des tests de dépistage du virus aux pays africains pour renforcer la détection et la prévention de la maladie, a-t-on appris de Sputnik Afrique.



Dans le cadre de cette initiative, des spécialistes russes sont en République Démocratique du Congo (RDC) du 19 au 23 août 2024 pour dispenser des cours sur la prévention et le diagnostic de la mpox. Cette formation vise à améliorer les capacités locales à gérer les cas de variole du singe et à renforcer les systèmes de santé publique en Afrique.



Cette démarche s'inscrit dans un effort plus large de soutien international pour contrôler la propagation de la maladie et protéger les communautés vulnérables sur le continent africain.



