Injonction du CNRA aux médias : L’ANPELS confirme « APPEL » et invite tous les médias en ligne à la vigilance - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC Injonction du CNRA aux médias : L’ANPELS confirme « APPEL » et invite tous les médias en ligne à la vigilance Publié le jeudi 22 aout 2024 | Rewmi

© Autre presse par DR

Situation sociopolitique : le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) appelle à la fin des messages xénophobes dans les médias

Tweet

L’Association Nationale des professionnels de la Presse en Ligne du Sénégal (ANPELS) ne saurait déroger à la règle relativement à l’injonction du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) qui invite aux éditeurs, distributeurs et diffuseurs à se procurer une autorisation de diffusion auprès du ministère de la Communication, rappelant qu’il s’agit d’une obligation à respecter pour ‘’exercer ou continuer d’exercer valablement’’ leurs activités.

L’Association Nationale des professionnels de la Presse en Ligne du Sénégal (ANPELS ) est sur la même longueur d’onde que l’Association des Editeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL ) pour ces exigences de la mise à jour du CNRA et la nécessité de revoir la formule la plus adaptée aux médias en ligne en terme de régulation du secteur de la presse



APPEL a eu à rappeler que lors des pourparlers de février 2021 initiés par la tutelle ; éditeurs en ligne, les WebTV et les WebRadio n’ont pas été associés à cette rencontre. L’ANPELS confirme la position de principe adoptée par APPEL et invite tous les médias en ligne à ne pas tomber dans le panneau en acceptant une décision du CNRA qui ne cadre plus d’avec la nouvelle dynamique digitale et qui semble vouloir affaiblir les médias en ligne pour quelle que raison que soit.



Face aux enjeux protéiformes suscités par les médias en ligne qui ont aujourd’hui du mal à tenir le bout, il serait troublant que de telles plateformes digitales soient soumises à la même règlementation que les supports audiovisuels. La « mise à jour » qui est un principe sacro-saint au sein des médias en ligne procède aussi d’un impératif majeur pour le CNRA qui souffre de toutes les carences du monde.



Certes, un nouveau pouvoir vient de s’installer mais cela ne signifie pas qu’il faille imposer aux médias en ligne une dynamique qui semble plus travailler à les soustraire de l’écosystème digital au profit des réseaux sociaux que de les redynamiser.



Face à la prolifération des sites internet qui poussent comme des champignons, il urge de revoir la réglementation et ne pas les loger à la même enseigne que les médias de l’audiovisuel.



Dès lors, quand on parle de régulation des portails d’informations, on doit admettre aussi que ce sont des entreprises qui emploient des Sénégalais et qui ont mis des moyens, alors la procédure à utiliser pour assainir la presse en ligne doit être bien réfléchie pour ne pas enfreindre les libertés ou saborder des entreprises.



Pour l’heure, l’ANPELS appuie sans réserve APPEL et invite tous les médias en ligne à se dresser afin que le CNRA soit mis à jour mais que la tutelle puisse aussi inviter tous les professionnels du secteur à de larges concertations pour une convergence de vue sur la meilleure régulation pour l’écosystème digitale. Pour L’Anpels, la vigilance doit être de mise par tous les professionnels des médias qui travaillent en ligne car l’heure est grave et l’injonction du CNRA c’est bien l’arbre qui cache la forêt d’intentions inavouées qui pourraient être préjudiciables au secteur digital !Aliou TOP, Président de l’Association Nationale des professionnels de la Presse en Ligne du Sénégal(ANPELS)