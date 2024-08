Après la sortie de Madiambal Diagne, la contre-attaque de Pierre Goudiaby Atépa - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Après la sortie de Madiambal Diagne, la contre-attaque de Pierre Goudiaby Atépa Publié le jeudi 22 aout 2024 | seneweb

© Autre presse par dr

L`architecte sénégalais, Pierre Goudiaby Atépa

Tweet

Madiambal Diagne et Pierre Goudiaby Atépa ne partiront pas en vacances ensemble cet été. En réponse à la sortie au vitriol du journaliste hier, l’architecte a publié une vidéo tournée devant le siège de l’Unesco où il annonce lancer une initiative dénommée AMOR (Les Amis du Monument de la Renaissance). L’objectif est de “sauvegarder ce que nous avons de plus précieux, à savoir l’environnement”, a-t-il dit. “Il est inacceptable que des individus sans fois ni loi puissent penser qu’ils peuvent nous imposer leur loi parce qu’ils ont des moyens financiers - dont d’ailleurs la provenance est douteuse”, a-t-il dit dans ce qui apparaît comme une attaque à Madiambal Diagne, qui a un grand immeuble en construction sur le site.



Pour rappel, dans un communiqué parvenu à Seneweb, Madiambal Diagne accuse l’architecte et homme d’affaires, Pierre Goudiaby Atépa, de vouloir “casser” son immeuble situé à Ouakam-Mamelles. Le Président du Groupe Avenir Communication, qui édite le journal Le Quotidien, les circonstances dans lesquelles M. Goudiaby aurait tenu ces propos. “La semaine dernière, l’architecte Pierre Goudiaby Atepa, qui se vante de son influence sur les nouvelles autorités du pays, n’a pas pu dissimuler sa haine à mon endroit. Il recevait Tufan Fayzi Nsamoglu, un entrepreneur turc, un de mes partenaires et constructeur de mon immeuble aux Mamelles/Ouakam. Atepa voulait nouer une relation de partenariat avec Tufan et lui demanda quelques références de ses réalisations. Le constructeur lui cita, parmi ses belles références, le projet en cours de finition que j’ai initié aux Mamelles. Il n’en fallait pas plus pour provoquer l’ire de Atepa : « I want to crash that building », fulmina-t-il. Traduction : « je veux casser cet immeuble ». Tufan, qui ne trouvait aucune raison qui justifierait ce funeste dessein, s’en ouvrit à moi”, renseigne-t-il dans le communiqué.





“Seulement, le lundi 19 août 2024, comme par enchantement, une équipe de gendarmes de la Direction de la surveillance et du contrôle des sols (Dscos) est passée au chantier, pour servir une convocation à leurs bureaux pour ce mardi 20 août 2024. La convocation intime l’ordre de présenter une liste de documents comme : le titre de propriété, les différentes autorisations de construction et les plans visés. Cette demande a été rigoureusement satisfaite. Il est à souligner qu’auparavant, depuis 2018 (année d’achat de ce titre foncier), des équipes de la Dscos avaient eu, plus d’une dizaine de fois, à visiter ce chantier pour réclamer, à chaque fois, toutes sortes de documents qui leurs étaient systématiquement présentés”, a-t-il poursuivi.





Cet après-midi, M. Diagne a indiqué qu’après vérification la DSCOS avait constaté que tout était en règle.