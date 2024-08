SENEGAL-RELIGION-SANTE / Variole du singe : un “important dispositif” de surveillance épidémiologique mis en place à Touba (officiel) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé SENEGAL-RELIGION-SANTE / Variole du singe : un “important dispositif” de surveillance épidémiologique mis en place à Touba (officiel) Publié le jeudi 22 aout 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Variole du signe : 1400 cas détectés dans 7 pays africains

Tweet

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a mis en place un ”important dispositif” de surveillance épidémiologique de la variole du singe, à l’occasion de la 130 e édition du grand Magal de Touba, assure le directeur régional de la santé de Diourbel.



“Relativement à la surveillance épidémiologique, nous avons cette année mis l’accent sur les maladies à potentiel épidémique, surtout avec l’apparition de la variole du singe qui sévit dans certains pays de l’Afrique de l’Ouest”, a expliqué docteur Mamadou Dieng dans un entretien avec l’APS.



Il a indiqué que les prestataires déployés sur le terrain ont été briefés sur les définitions des cas, afin de discuter des modalités de la surveillance et surtout, des dispositions à prendre.



“Des matériels de prélèvement ont été prépositionnés au niveau des différents points de prestation pour en cas de besoin faire des prélèvements sur des cas suspects qui pourraient survenir’’, a annoncé M. Dieng. Il a ajouté que “des espaces de confinement et d’isolement ont été déjà choisis au niveau des différentes structures sanitaires’’.



Mamadou Dieng a assuré que des activités de sensibilisation ont été initiées auprès des populations et des éleveurs dans les foirails, sur les mesures de prévention.



Selon lui, la direction régionale de la santé travaille conjointement avec le service régional de l’élevage pour mener des actions sur le terrain.



“Aujourd’hui, nous pensons que nos services sont prêts à faire face, parce que, techniquement, nous avons partagé les procédures opérationnelles pour la gestion des cas. Des dispositions ont été prises pour que si un cas se présente,, on puisse le gérer conformément aux normes sanitaires”, a-t-il fait valoir.



Le directeur régional de la santé de Diourbel a assuré qu’un dispositif de 186 points de prestation a été mis en place dans le cadre de la couverture du Grand Magal de Touba prévu vendredi.



De plus, Mamadou Dieng a indiqué que la tutelle a renforcé les services d’appui au diagnostic et a mis en place des postes médicaux avancés dans les quartiers qui polarisent d’importants rassemblements.



MS/ASB/OID