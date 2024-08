SENEGAL-HIVERNAGE-PREVISIONS / ‘’Des conditions atmosphériques humides’’ sur la majeure partie du pays (ANACIM) - adakar.com

SENEGAL-HIVERNAGE-PREVISIONS / ''Des conditions atmosphériques humides'' sur la majeure partie du pays (ANACIM) Publié le jeudi 22 aout 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

‘’Des conditions atmosphériques humides’’ seront observées entre ce mercredi et dimanche sur la majeure partie du pays, a-t-on appris de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



‘’Des épisodes pluvieux quotidiens et d’intensités faibles à modérées seront notés dans les régions sud, centre, nord-est et sur le littoral’’, peut-on ainsi lire sur un bulletin spécial de ladite agence transmis à l’APS.



‘’Des quantités de pluies importantes sont attendues durant la période susmentionnée dans les régions sud et centre’’, ajoute la même source.



Elle précise toutefois que ‘’des activités pluvio-orageuses se poursuivront jeudi dans les régions sud, centre-ouest et tout le littoral’’.



‘’Le temps deviendra progressivement stable vendredi avec un temps chaud et passagèrement nuageux et les activités pluvieuses seront de nouveau notées au sud-est du pays”.