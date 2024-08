Opérations conjointes militaires et gendarmerie: 58 candidats à l’émigration irrégulière interpellés - adakar.com

Opérations conjointes militaires et gendarmerie: 58 candidats à l'émigration irrégulière interpellés Publié le jeudi 22 aout 2024

La gendarmerie nationale

Dans le cadre de la lutte contre l'émigration irrégulière, des opérations combinées menées le 20 août 2024 par l'armée et la gendarmerie ont ciblé plusieurs localités, dont Toubacouta, Foundiougne, Sokone, Thiaroye, Hann et Diamniadio.



Selon le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division de la Communication (Divcom), ces opérations ont conduit à l’interpellation de 58 personnes, dont quatre femmes, suspectées de tenter de quitter le pays illégalement.



La gendarmerie nationale a appelé les citoyens à une vigilance accrue et à une collaboration renforcée, particulièrement en cette période de Magal, un moment propice à l’organisation de voyages. Les autorités continuent de surveiller de près les réseaux d'émigration irrégulière afin de garantir la sécurité et le respect des lois.



