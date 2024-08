130e édition du Magal de Touba : Dakar Dem Dikk déploie sa flotte pour transporter des milliers de fidèles - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société 130e édition du Magal de Touba : Dakar Dem Dikk déploie sa flotte pour transporter des milliers de fidèles Publié le mercredi 21 aout 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par Dr

130e édition du Magal de Touba: Dakar Dem Dikk déploie sa flotte pour transporter les milliers de fidèles

Tweet

Comme lors de la dernière fête de l'Aïd Al Kebir, la compagnie de transport Dakar Dem Dikk a mis à contribution sa flotte de bus pour transporter les milliers de pèlerins désireux de rejoindre la cité religieuse de Touba pour la célébration du Grand Magal de Touba.



La 130e édition du Grand Magal de Touba sera célébrée le vendredi 23 août 2024. La manifestation religieuse commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie Mouride.



Ainsi pour faciliter le voyage des pèlerins, la compagnie Dakar Dem Dikk a déployé ses bus dans plusieurs endroits à Dakar.



Quatre points stratégiques ont été choisis. Il s'agit de l'esplanade du stade Léopold Sedar Senghor, de Pikine, du Terminus Liberté 5 et du Stade Galandou Diouf de Rufisque pour convoquer les voyageurs.



Face à l'inflation des tickets de transport constatée dans le circuit traditionnel, la société nationale de transport a décidé de fixer un tarif unique de 4000 FCFA pour rallier la cité religieuse de Touba.



Pour faire face à l'afflux important de voyageurs et au vu du nombre important de vus mobilisés pour l'occasion, la compagnie Dakar Dem Dikk a fait appel aux chauffeurs de l'armée.



Le grand Magal de Touba draine chaque année plusieurs millions de pèlerins venant des quatre coins du monde pour rallier Touba.



L'évènement religieux commémore le départ de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie Mouride, au Gabon, sous la colonisation française.



Makhtar C.