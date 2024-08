Ce pays africain souhaite élargir la coopération minière avec l’Iran - adakar.com

Ce pays africain souhaite élargir la coopération minière avec l'Iran Publié le mercredi 21 aout 2024

Industries minières

Les questions d'exploitation minière et de formation d'ingénieurs ont été discutées lors d'une rencontre entre l'ambassadeur du Sénégal à Téhéran et le chef des relations internationales de l'Organisation iranienne pour le développement et la rénovation des mines et des industries minières, selon le Tehran Times.



Le Sénégal souhaite intensifier son partenariat avec l'Iran dans le secteur minier, un accord bilatéral pourrait être signé, a annoncé l'ambassadeur du Sénégal à Téhéran, Saliou Niang Dieng à l'issue d'une rencontre avec le chef des relations internationales de l'Organisation iranienne pour le développement et la rénovation des mines Fazlollah Heidari Farzan.