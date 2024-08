Olympiades de Mathématiques 2024 : le Sénégal brille à Johannesburg avec 7 médailles - adakar.com

Olympiades de Mathématiques 2024 : le Sénégal brille à Johannesburg avec 7 médailles Publié le mercredi 21 aout 2024

Olympiades panafricaines de mathématiques (PAMO) 2024

L'équipe du Sénégal a marqué les esprits lors des Olympiades panafricaines de mathématiques (PAMO) 2024, tenues à Johannesburg du 10 au 20 août 2024, en décrochant un total de sept médailles, a renseigné le ministère de l'éducation national via sa page facebook.



Ce résultat remarquable place le Sénégal en 7ème position au classement général.

Lors de cette édition, les compétiteurs sénégalais ont obtenu trois médailles d'argent et deux médailles de bronze dans la catégorie générale, tandis que le PAMO des filles a vu le Sénégal remporter une médaille d'argent et une médaille de bronze. Ce total de sept médailles souligne le retour en force du Sénégal dans cette compétition après une absence de sept ans.



Comparativement à l'année précédente à Kigali, où l'équipe avait remporté trois médailles de bronze et un certificat d'honneur (en plus d'une médaille de bronze au PAMO des filles), le Sénégal a fait preuve d'une nette amélioration en se classant cette fois-ci 7ème, contre 12ème en 2023.



Le succès de cette édition est un signe positif pour l'avenir des jeunes mathématiciens sénégalais et leur potentiel croissant sur la scène panafricaine.



