Immigration illégale: Deux embarcations de fortune avec 196 migrants atteignent les côtes espagnoles - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Immigration illégale: Deux embarcations de fortune avec 196 migrants atteignent les côtes espagnoles Publié le mercredi 21 aout 2024 | aDakar.com

© Autre presse par Dr

Une embarcations de migrants

Tweet

Deux embarcations de fortune ont atteint les côtes espagnoles. La première pirogue est arrivée au port de La Restinga avec 175 migrants à bord, dont 13 mineurs et 7 femmes, a-t-on appris de selon l'Agence de presse espagnole.



Les migrants, originaires du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Gambie, ont entrepris un voyage de sept jours depuis le port de Mbour, au Sénégal.



Quelques heures plus tard, une seconde embarcation, bien moins chargée, a été escortée par les gardes-côtes jusqu'au port espagnol. Cette pirogue transportait 21 personnes d'origine subsaharienne, dont une femme.



Les deux groupes de migrants ont été transférés au Centre d’accueil temporaire pour étrangers de San Andrés, situé dans la municipalité de Valverde. Ils sont actuellement pris en charge par le collectif d'ONG Corazón Orange Ebria Sonko et resteront en garde à vue jusqu'à leur orientation vers d'autres ressources externes à l'île.



HB