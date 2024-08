130e édition du Magal de Touba: le président de l’Assemblée nationale Amadou Mame Diop reçu par le Khalife général des Mourides - adakar.com

130e édition du Magal de Touba: le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop reçu par le Khalife général des Mourides
Publié le mercredi 21 aout 2024

Le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop a été reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké à quelques jours de la célébration de la 130e édition du Magal de Touba.



C'est une visite de courtoisie que le président de l'Assemblée nationale, à la tête d'une forte délégation, a effectuée dans la cité religieuse de Touba. Le président Amadou Mame Diop était accompagné des membres du Bureau et des collaborateurs, pour "s’acquitter d'honorables devoirs". Le président de l'Assemblée nationale a ainsi rappelé "l’engagement de l’Assemblée nationale à mener ses missions conformément aux idéaux de paix et de concorde nationale".



À l'orée de la célébration du Magal de Touba, le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop a magnifié le rôle du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à qui il a transmis "les salutations respectueuses et chaleureuses de l'Assemblée nationale ainsi qu’à l'ensemble de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul".



"C'est aussi pour nous un moment de Ziar à l'occasion de la célébration du Magal, 18 Safar, jour de Grâce, de miséricorde et d'élévation. Nous sommes ainsi venus communier avec la Ummah à l'occasion de ce Grand Magal de Touba et magnifier l'œuvre gigantesque de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul", a fait savoir le président Amadou Mame Diop.



Auprès du Khalife général des Mourides, le président de l'Assemblée nationale et sa délégation ont sollicité des prières pour “un Sénégal de paix et de prospérité“.



Après l'audience avec Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, la délégation de l'Assemblée nationale, sous la direction du président Amadou Mame Diop a été reçue par Serigne Bassirou Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides.



La 130e édition du Grand Magal de Touba sera célébré ce vendredi 23 août 2024 à Touba où sont attendus plusieurs millions de fidèles venus du Sénégal et du monde entier.



Makhtar C.