Une famille sénégalaise déchirée par la découverte du corps de son fils parmi les migrants échoués sur les côtes de la République Dominicaine Publié le mercredi 21 aout 2024

Quand BBC Afrique a contacté la famille de Yacouba Tall, la voix qui se fait entendre à l’autre bout du fil exprime l’atmosphère de désolation et de détresse qui règne dans la maison mortuaire. La façon dont leur enfant est mort les déchire plus que la perte.



« Nous l’avons perdu sans rien pouvoir faire », Confie Racine Tall, l’oncle de ce jeune sénégalais dont le corps se trouve parmi les migrants retrouvés dans une barque qui a échoué sur les côtes de la République dominicaine et dont les corps étaient en état de décomposition avancée.



Les prières mortuaires ont été faites dans la maison familiale le vendredi 9 août dernier en présence des proches, dans une atmosphère lourde d’émotion. Mais la famille dit attendre toujours les autorités sénégalaises pour les formalités de rapatriement pour récupérer les restes de leur fils pour l’inhumation.