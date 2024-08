Sénégal: à Dakar, comment l’espace Solo Esport permet de s’adonner aux jeux vidéo - adakar.com

Sénégal: à Dakar, comment l'espace Solo Esport permet de s'adonner aux jeux vidéo Publié le mercredi 21 aout 2024 | RFI

© Autre presse par DR

Sénégal: à Dakar, comment l’espace Solo Esport permet de s`adonner aux jeux vidéo

De mercredi 21 à dimanche 25 août 2024, le monde du jeu vidéo se retrouve à Cologne en Allemagne pour la Gamescom. L’écosystème africain y sera bien représenté, notamment par Baba Dioum, le fondateur de SenGames, l’association sénégalaise de jeux vidéo. Car le pays d’Afrique de l’Ouest est très présent dans le e-sport et compte monter en puissance en allant chercher des nouveaux joueurs grâce à une salle ouverte à tous. Reportage.



Avec notre correspondant à Dakar, Gwendal Lavina



Dans un appartement du quartier de Yoff, tout y est : les chaises de gamer, les consoles et ordinateurs surpuissants mais aussi les musiques et clics de clavier. Manette de PlayStation 5 en main, Faustin, 27 ans, malmène les joysticks : « Je suis en train de jouer à Genshin Impact. C’est un jeu d’aventures, un open world [un « monde ouvert », NDLR] où tu peux aussi retrouver tes amis, jouer avec eux, faire des donjons et tout ». Soit participer à des combats et résoudre des énigmes.