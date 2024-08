Ziguinchor / Commémoration des 22 ans du naufrage : le musée mémorial national "Le Joola" sera inauguré le 26 septembre - adakar.com

Ziguinchor / Commémoration des 22 ans du naufrage : le musée mémorial national "Le Joola" sera inauguré le 26 septembre

Le musée mémorial national "Le Joola", érigé à Ziguinchor sur les berges du fleuve Casamance, sera officiellement inauguré le 26 septembre 2024, a annoncé le lundi 19 août 2024, Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.



Cette date coïncide avec la 22ème commémoration du naufrage du bateau "Le Joola", survenu en 2002.



Lors d'une conférence de presse, Khady Diène Gaye a précisé que l'inauguration marquera le lancement officiel des activités du musée. Elle a également souligné l'importance de cet événement en tant que symbole de mémoire et de recueillement pour les victimes et leurs familles.



La ministre a fait le point après une réunion avec le comité scientifique du musée pour examiner l'avancement des préparatifs en vue de la commémoration. Elle a salué le travail de collecte d'objets récupérés à bord du navire et a évoqué le discours muséographique élaboré pour le musée.



Le musée mémorial national "Le Joola", dont les travaux ont débuté le 20 décembre 2019, a été construit pour un coût de trois milliards de francs CFA. Il vise à honorer la mémoire des 1.863 victimes du naufrage, l'une des pires catastrophes maritimes civiles de l'histoire, tout en offrant un lieu de recueillement pour les familles des victimes et les rescapés.



Le musée, situé à Ziguinchor, sera un témoin et un symbole de l'histoire nationale et de la navigation maritime internationale. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture assure qu'il mettra en place un modèle de gestion efficace pour garantir la pérennité de cet édifice commémoratif.



