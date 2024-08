À la Une: au Sénégal, «la chasse aux contrats léonins» - adakar.com

Publié le mercredi 21 aout 2024 | RFI

« Le gouvernement ouvre la chasse aux contrats léonins », titre Seneplus, qui parle d’une « démarche audacieuse ». Le Premier ministre Ousmane Sonko vient de créer une commission chargée d’examiner les contrats signés par l’État avec des compagnies étrangères. Seneplus parle d’une « commission d’élite composée des meilleurs experts du pays ».



Leur mission, écrit le site d’information : « traquer les déséquilibres, débusquer les failles juridiques et redonner au Sénégal la place qui lui revient dans les partenariats économiques », notamment dans le secteur pétrolier et gazier, précise Jeune Afrique. Qui ajoute que la commission est « attendue principalement dans les dossiers Woodside – qui exploite le bloc pétrolier de Sangomar, à 100 kilomètres au sud de Dakar – et British Petroleum – qui opère le champ gazier de GTA, partagé avec la Mauritanie au nord du pays ». « Il y a beaucoup à revoir et beaucoup à récupérer pour le compte du Sénégal », assure Ousmane Sonko.