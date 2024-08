Ousmane Sonko demande un plan de restructuration et de reconfiguration du port de Dakar - adakar.com

Économie Ousmane Sonko demande un plan de restructuration et de reconfiguration du port de Dakar Publié le mercredi 21 aout 2024 | RTS

Visite du Directeur de Dubaï Port World Dakar au niveau du terminal à conteneurs du Port autonome de Dakar

Dakar, le 20 décembre 2017

Le Premier ministre Ousmane Sonko a demandé, lors du conseil interministériel sur les infrastructures maritimes et portuaires, un plan de restructuration et de reconfiguration du Port de de Dakar.



Selon le Chef du gouvernement, ce plan doit prendre en compte le développement des ports de Bargny Sendou et de Ndayane pour assurer une bonne complémentarité.



Pour Ousmane Sonko, il faut améliorer les infrastructures du Port de Dakar, renforcer les espaces de stockage et réhabiliter la voie ferrée pour connecter les différents terminaux.



Le Premier ministre a aussi insisté sur la nécessité de transformer les ports secondaires en pôles portuaires. Il a demandé de trouver les financements nécessaires et d’organiser des discussions avec les chambres de commerce et d’industrie sur le transfert de la gestion à la SONAPAD.



Pour les ports de pêche artisanale, M. Sonko a souligné l’importance de développer 23 ports modernes. A en croire au Premier ministre, quatre de ces ports seront liés à des zones industrielles de transformation des produits de la mer.



Le Premier ministre veut également accélérer la réalisation des ports de pêche à Cap-Skiring et Fass-Boye, et réhabiliter le quai de pêche de Ouakam avec le soutien de la Banque Mondiale. Il a également demandé une plus grande implication des collectivités locales dans la gestion des quais.



Pour les ports de plaisance, il a été demandé de structurer et de financer leur développement, en les associant à des zones touristiques.



Sonko a appelé à améliorer les chenaux de navigation du fleuve Casamance, du bras de mer du Saloum, et à stabiliser la brèche de Saint-Louis. Il est essentiel de trouver un financement durable pour l’entretien de ces voies navigables.



Le Premier ministre a également demandé la création d’un programme pour développer l’industrie navale, en diversifiant les services de construction, réparation et démantèlement des navires.



Pour la question de la gestion foncière, le chef du gouvernement a demandé de sécuriser les sites pour les infrastructures maritimes, en les intégrant dans le Plan national d’aménagement. Une meilleure harmonie entre les villes et les ports sera recherchée avec des programmes spécifiques.